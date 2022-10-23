В Кыргызстане за подготовку массовых беспорядков задержали экс-чиновников и политиков

Сотрудники МВД Кыргызстана задержали более десятка бывших чиновников, в том числе высокопоставленных, а также политиков по подозрению в подготовке массовых беспорядков.

Сотрудники МВД Кыргызстана задержали более десятка бывших чиновников, в том числе высокопоставленных, а также политиков по подозрению в подготовке массовых беспорядков.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в министерстве.

"В отношении более десяти задержанных, среди которых имеются экс-чиновники, общественные деятели и политики, расследуется дело, возбужденное по статье "Приготовление к организации массовых беспорядков" Уголовного кодекса Кыргызстана. В их домах в соответствии с законодательством проведены обыски, некоторые задержаны", - сказал он. По его словам, вопрос об аресте подозреваемых "будет решаться в судебных инстанциях".

Собеседник агентства отказался сказать имена и фамилии задержанных, пояснив, что в ближайшее время они будут оглашены "на официальном уровне".

По информации кыргызских СМИ, на данный момент известно, что обыски проводились в домах экс-депутата национального парламента Равшана Жээнбекова, бывшего судьи Конституционного суда Клары Сооронкуловой, экс-члена Центризбиркома Гульнары Джурабаевой, политиков Жениша Молдокматова, Кенешбека Дуйшебаева и Кубанычбека Кадырова.