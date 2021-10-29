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В Кыргызстане ввели обязательную вакцинацию работников сферы культуры и отдыха

В Кыргызстане ввели обязательную вакцинацию работников сферы культуры и отдыха Обязательная вакцинация работников сферы спорта, культуры и отдыха введена в Кыргызстане.
Другие страны
29 октября 2021 г. 08:16
В Кыргызстане ввели обязательную вакцинацию работников сферы культуры и отдыха

Обязательная вакцинация работников сферы спорта, культуры и отдыха введена в Кыргызстане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Соответствующее решение принято кабинетом министров страны.

"Постановлением кабинета министров утвержден перечень работ на территории республики, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок", - говорится в сообщении. Речь в том числе идет и о вакцинации от коронавирусной инфекции.

В данный список включены сотрудники музеев, выставочных залов, библиотек, дворцов спорта, театров, кинотеатров, концертных залов, культурно-развлекательных заведений, детских игровых площадок, детских лагерей, физкультурно-оздоровительных комплексов и фитнес-клубов.

В начале нынешнего года в перечень подлежащих обязательной вакцинации лиц также были внесены работники сферы образования и персонал инфекционных отделений больниц.

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