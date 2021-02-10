В Кыргызстане второй раз за сутки назначен новый и.о. мэра столицы

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов назначил нового исполняющего обязанности мэра столицы страны

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов назначил нового исполняющего обязанности мэра столицы страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Бактыбек Кудайбергенов назначен исполняющим обязанности мэра города Бишкек до избрания нового мэра. Данное решение было подписано премьер-министром Мариповым", - говорится в сообщении.

Еще одним распоряжением главы кабмина "отменено решение о назначении Эрмека Нургазиева исполняющим обязанности мэра города Бишкек". Нургазиев приступил к своим обязанностям во вторник, в этот же день прежний и. о. мэра Балбак Тулобаев объявил о своей отставке. 10 февраля в СМИ республики появились публикации о том, что новый и. о. мэра является фигурантом ряда уголовных дел. Почти сразу же президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с заявлением о том, что подобная кадровая политика недопустима.

После произошедшей в октябре прошлого года отставки президента республики Сооронбая Жээнбекова, правительства и спикера парламента исполняющими обязанности мэра Бишкека поочередно были назначены несколько человек. Тулобаев проработал дольше всех из них, возглавляя мэрию более двух месяцев.