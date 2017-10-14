В Кыргызстане в день президентских выборов не будут публиковаться опросы избирателей

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Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Президентские выборы в Кыргызстане пройдут без публикации опросов избирателей на выходе с избирательных участков, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Согласно конституционному закону о выборах президента и депутатов парламента Киргизии, в последние пять календарных дней до дня голосования, а также в день голосования опубликование в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, не допускается", - сообщил представитель пресс-службы ЦИК Кыргызстана.

По его словам, несоблюдение указанных требований при освещении результатов опросов общественного мнения влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством.

Собеседник агентства отметил, что запрет в указанные сроки касается всех форм опроса общественного мнения, в том числе так называемых экзит-пулов (exit-poll).

Выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября. Они будут проводиться с применением биометрической идентификации граждан и с использованием автоматических считывающих устройств.

В настоящее время на пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Президент в Кыргызстане избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.