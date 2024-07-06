В Кыргызстане у планирующей захват власти группы изъяли 50 единиц оружия

Около 50 единиц огнестрельного оружия изъято у группировки, которая планировала захват власти в Кыргызстане.

Около 50 единиц огнестрельного оружия изъято у группировки, которая планировала захват власти в Кыргызстане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"В результате проведенных обысков по месту жительства и в используемых транспортных средствах ряда членов деструктивной группировки, планировавшей захватить власть с применением силы, путем организации массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, были обнаружены 50 единиц оружия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в том числе было 20 пистолетов и 255 тыс. патронов. Помимо этого у них изъято 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, 150 милицейских и 100 военных головных уборов, бронежилетов, 2 дрона, рации, самодельные взрывчатые вещества, экстремистская литература и другие предметы.

Накануне сообщалось, что спецслужбы Кыргызстана предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране.