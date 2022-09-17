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В Кыргызстане сообщили об освобождении части населенных пунктов в Баткенской области

В Кыргызстане сообщили об освобождении части населенных пунктов в Баткенской области Ряд населенных пунктов в Баткенской области Кыргызстана, захваченных ранее таджикскими военнослужащими, освобождены.
Другие страны
17 сентября 2022 г. 20:30
В Кыргызстане сообщили об освобождении части населенных пунктов в Баткенской области

Ряд населенных пунктов в Баткенской области Кыргызстана, захваченных ранее таджикскими военнослужащими, освобождены.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

"На данный момент в Баткенской области освобождены ряд ранее захваченных населенных пунктов. В настоящее время на местах также организованы соответствующие мероприятия по распределению доставки гуманитарной помощи через местные органы самоуправления под контролем МЧС", - говорится в сообщении пресс-службы в субботу.

По данным ведомства, созданная между Киргизией и Таджикистаном комиссия на постоянной основе проводит двусторонние переговоры, с целью стабилизации ситуации по периметру государственной границы.

Как заявили в ГБНБ Кыргызстана, "руководители местных органов власти держат на контроле общественно-политическую ситуацию в регионе".

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