В Кыргызстане сообщили об освобождении части населенных пунктов в Баткенской области

Ряд населенных пунктов в Баткенской области Кыргызстана, захваченных ранее таджикскими военнослужащими, освобождены.
"На данный момент в Баткенской области освобождены ряд ранее захваченных населенных пунктов. В настоящее время на местах также организованы соответствующие мероприятия по распределению доставки гуманитарной помощи через местные органы самоуправления под контролем МЧС", - говорится в сообщении пресс-службы в субботу.
По данным ведомства, созданная между Киргизией и Таджикистаном комиссия на постоянной основе проводит двусторонние переговоры, с целью стабилизации ситуации по периметру государственной границы.
Как заявили в ГБНБ Кыргызстана, "руководители местных органов власти держат на контроле общественно-политическую ситуацию в регионе".