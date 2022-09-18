В Кыргызстане сообщили о 129 пострадавших в ходе столкновений на границе с Таджикистаном

Число пострадавших во время боестолкновений на киргизско-таджикской границе составило 129 человек.

Число пострадавших во время боестолкновений на киргизско-таджикской границе составило 129 человек.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава Киргизии.

Семеро отправлены на амбулаторное лечение, говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикская сторона, по данным кыргызской стороны, применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Кыргызстане.