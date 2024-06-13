В Кыргызстане разрешили разработку месторождений урана и тория

Парламент Кыргызстана одобрил законопроект, который разрешает разработку расположенных на территории республики месторождений урана и тория.

Парламент Кыргызстана одобрил законопроект, который разрешает разработку расположенных на территории республики месторождений урана и тория.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба законодательного органа страны.

"На заседании Жогорку Кенеша (Верховного совета) сегодня, 13 июня, депутаты рассмотрели и приняли законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты" и признании утратившим силу закона "О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике" во втором и третьем чтениях", - говорится в сообщении.