В Кыргызстане проходят выборы депутатов местных советов

Выборы депутатов местных кенешей (советов) начались в 33 городах и 231 селе Кыргызстана.

Выборы депутатов местных кенешей (советов) начались в 33 городах и 231 селе Кыргызстана.

Как передает Report , об этом сообщили в Центризбиркоме республики.

Голосование проводится с 08:00 до 20:00 часов по местному времени (06:00 - 18:00 по бакинскому времени). В выборах смогут принять участие чуть более 3 млн зарегистрированных избирателей, для них работают 2 437 участков.

За ходом голосования следят 54 международных наблюдателя из Центризбиркомов Азербайджана, России, Беларуси, Грузии, Индии, Казахстана, Молдовы, Монголии, Турции и Узбекистана. Также наблюдателями стали представители Всемирной ассоциации избирательных органов, немецкого Фонда имени Ханнса Зайделя, Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества, а также посольств Великобритании, Ирана, Китая, США, Швейцарии и Японии в республике.

В Кыргызстане на всех без исключения выборах, в том числе и депутатов местных советов, применяются электронные избирательные урны, которые после завершения голосования в онлайн-режиме отправляют предварительные результаты выборов на центральный сервер. Идентификация избирателей проводится с помощью проверки их биометрических данных.

Кандидатами в депутаты на выборах были зарегистрированы 4 928 человек. За соблюдением правопорядка в день голосования следят почти 15 тыс. сотрудников милиции.