В Кыргызстане продлили запрет на проведение митингов в столице до 30 сентября

Суд Первомайского района столицы Кыргызстана продлил запрет на проведение митингов в центре Бишкека до 30 сентября.

Суд Первомайского района столицы Кыргызстана продлил запрет на проведение митингов в центре Бишкека до 30 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Массовые акции в том числе запрещено проводить возле здания администрации президента, Верховного суда, посольства России, Государственного комитета национальной безопасности и МВД.

Исключение по решению суда составляют "государственные и муниципальные официальные мероприятия", проводимые на центральной площади кыргызской столицы - Ала-Тоо.

Митинги до 30 сентября текущего года разрешается проводить гражданам в сквере имени Максима Горького, который находится в центральной части города, в глубине одного из столичных кварталов.

Согласно предыдущему судебному решению, запрет на проведение митингов в центре Бишкека действовал до 1 июля 2024 года.