В Кыргызстане приняли в первом чтении законопроект о запрете рекламы гадалок и экстрасенсов

Комитет Верховного совета Киргизии по социальной политике принял в первом чтении законопроект "О внесении изменения в закон "О рекламе", в соответствии с которым в республике запретят рекламу гадалок и экстрасенсов.

Комитет Верховного совета Кыргызстана по социальной политике принял в первом чтении законопроект "О внесении изменения в закон "О рекламе", в соответствии с которым в республике запретят рекламу гадалок и экстрасенсов.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство 24.kg.

По информации агентства, документ инициировали 25 депутатов парламента. Инициатор законопроекта депутат Марлен Маматалиев отметил, что граждане, находящиеся в трудной жизненной позиции, зачастую обращаются к экстрасенсам и колдунам, которые гарантируют им при помощи своих сверхъестественных способностей избавление от проблем. Законопроект разработан, чтобы прекратить манипулировать сознанием граждан.

"Человек в отчаянии готов поверить любому, кто пообещает устранить все проблемы. На этих чувствах и играют так называемые маги и экстрасенсы. Они имеют большой опыт в манипулировании сознанием людей. Печально наблюдать, что в наш век высоких технологий и научного прогресса много граждан попадают на уловки так называемых экстрасенсов и магов", - приводит агентство сообщение из справки-обоснования к законопроекту.

Маматалиев инициировал законопроект в ноябре 2023 года.

Законопроект перед вступлением в силу должен быть одобрен в трех чтениях. После этого его направляют на подпись президенту.

После подписания президентом закон вступает в силу.