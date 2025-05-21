В Кыргызстане приняли пакет законопроектов по расширению применения госязыка

Парламент Кыргызстана в первом чтении поддержал пакет законопроектов по вопросам применения госязыка.

Парламент Кыргызстана в первом чтении поддержал пакет законопроектов по вопросам применения государственного языка.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

Информацию представил глава Нацкомиссии по госязыку Мелис Мураталиев. Отмечается, что инициатива вызвала бурное обсуждение в парламенте.

Отметим, что основные нормы пакета включают в себя такие вопросы как использование госязыка в распространении публичной информации, судебных процессах, использование кыргызского в качестве основного языка обучения и воспитания в детсадах, школах и вузах, а также введение экзаменов на знание кыргызского языка и так далее.