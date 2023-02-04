В Кыргызстане при получении взятки задержали главу общественного антикоррупционного движения

Руководитель антикоррупционного общественного движения Кыргызстана задержан сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики во время получение взятки.

Руководитель антикоррупционного общественного движения Кыргызстана задержан сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики во время получение взятки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу пресс-центр ГКНБ.

"ГКНБ в рамках работы по предупреждению и пресечению коррупционных проявлений по статье 208 Уголовного кодекса Кыргызской республики "Вымогательство взятки" с поличным при получении крупной суммы взятки задержан директор общественного объединения "Антикоррупционное народное движение", - говорится в сообщении.

Имя и фамилия подозреваемого, а также сумма взятки в интересах следствия пока не сообщаются. Известно, что в последнее время данную организацию возглавлял гражданин республики Алмазбек Канкулиев.

По данным пресс-центра, задержанный вымогал деньги за "прекращение проверки финансовой деятельности" у главы Кичи-Кеминского сельсовета Кеминского района Чуйской области. Причем, это дело было возбуждено сотрудниками правоохранительных органов именно по инициативе руководителя общественной антикоррупционной структуры. В КГНБ утверждают, что подозреваемый "используя статус указанного общественного объединения", а также "прикрываясь связями в правоохранительных органах", периодически запрашивал в различных государственных структурах и органах местного самоуправления сведения о "расходовании бюджетных средств и другую интересующую его информацию"