В Кыргызстане при падении автомобиля в водоем погибли шестеро детей

Шестеро детей в возрасте от 4 до 9 лет погибли в Кыргызстане в результате падения легкового автомобиля в водоем.
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"В Жыйыльском районе Чуйской области возле села Алтын в пруд упал легковой автомобиль "Фольксваген Джетта", в салоне которого находились 11 человек, в том числе 8 детей", - заявил представитель ведомства.
По его словам, выбраться из автомобиля после падения не смогли шестеро детей, они утонули.
По предварительной информации, машина упала в водоем после того, как водитель не справился с управлением.