В Кыргызстане при падении автомобиля в водоем погибли шестеро детей

Шестеро детей в возрасте от 4 до 9 лет погибли в Кыргызстане в результате падения легкового автомобиля в водоем.

Шестеро детей в возрасте от 4 до 9 лет погибли в Кыргызстане в результате падения легкового автомобиля в водоем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в УВД Чуйской области (государственная полиция в Бишкеке, Кыргызстан).

"В Жыйыльском районе Чуйской области возле села Алтын в пруд упал легковой автомобиль "Фольксваген Джетта", в салоне которого находились 11 человек, в том числе 8 детей", - заявил представитель ведомства.

По его словам, выбраться из автомобиля после падения не смогли шестеро детей, они утонули.

По предварительной информации, машина упала в водоем после того, как водитель не справился с управлением.