В Кыргызстане предприниматель обвиняется в попытке захвата власти

В Кыргызстане директор одной из строительных компаний объявлен в розыск за попытку подготовки насильственного захвата власти.

В Кыргызстане директор одной из строительных компаний объявлен в розыск за попытку подготовки насильственного захвата власти.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.

Им является глава стройкомпании "KG Групп" Имамидин Ташов. В ГКНБ опровергли заявления о том, что предприниматель был похищен сотрудниками спецслужб.

"Имамидин Ташов планировал с помощью мобильной связи совместно с разыскиваемым Тилекматом Куреновым [гражданин Кыргызстана, находящийся в США] и другими деструктивно настроенными лицами проводить массовые митинги, поднимать социально-бытовые проблемы и захватить власть", - говорится в сообщении.

Подозреваемый с целью "реализации своих преступных замыслов" финансировал на постоянной основе подготовку к захвату власти, говорится в сообщении.