    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 11:11
    В Кыргызстане предложили взимать плату за разрешения на восхождение выше 6 тыс. метров

    В Кыргызстане предложили выдавать платные разрешения для восхождения на горные вершины высотой более 6 тыс. метров.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба парламента Кыргызстана.

    Парламентарии предлагают ужесточить государственное регулирование деятельности гидов, инструкторов, альпинистских клубов и туристических компаний. Порядок выдачи разрешений перечень горных районов и размеры сбора будет определять правительство страны. Инициаторы предлагают внедрить обязательное страхование альпинистов, ужесточить меры по обеспечению безопасности восхождений и ответственность за несоблюдение правил.

    Отдельный раздел посвящен охране окружающей среды: участники экспедиций должны собирать весь мусор в специальные контейнеры и спускать его вниз для утилизации.

    Пик Победы (7 439 м) в Кыргызстане считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности на нем погибли более 80 альпинистов. Ранее также сообщалось о гибели альпинистки Натальи Наговицыной, которая в связи с полученными травмами не смогла спуститься самостоятельно, а спасательные работы были невозможны из-за погодных условий.

    Лента новостей