В Кыргызстане после выборов оппозиция проводит акцию протеста

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Акция протеста сторонников оппозиционного кандидата Омурбека Бабанова, занявшего второе место на прошедших в Кыргызстане президентских выборах, проходит в областном центре северной Таласской области.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель службы общественной безопасности МВД республики Нурлан Исмаилов.

"Около 300-400 человек находятся на площади перед штабом Бабанова. Они требуют отмены итогов выборов", - сообщил Н.Исмаилов.

По данным представителя министерства, акция проходит мирно, правоохранительные органы контролируют ситуацию.

Отметим, что по предварительным данным ЦИК в выборах в Кыргызстане, прошедших накануне, лидирует экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, набравший более 54% голосов. На втором месте О.Бабанов, он набрал более 33% голосов.