В Кыргызстане подвели предварительные итоги голосования на референдуме

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана проинформировала о предварительных итогах голосования на референдуме по внесению изменений в Конституцию

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана проинформировала о предварительных итогах голосования на референдуме по внесению изменений в Конституцию.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", данные поступили с 92% избирательных участков. 74% данных поступили за первые 17 минут после завершения голосования.

По поступившим предварительным данным, в голосовании приняли участие 1 294 076 граждан или 35,9%.

Число действительных бюллетеней – 1 204 946 или 93%, недействительных бюллетеней – 89 830 или 6,94%.

"За" проголосовали 1 026 917 или 79,31% участников референдума.

"Против" проголосовали 176 701 человек или 13,65% от общего числа участников референдума.

По предварительным данным на 00.00 по местному времени получены данные об итогах голосования на выборах депутатов местных кенешей с 92,52% избирательных участков или с 2 262 избирательных участков из 2 273.

Общая явка на выборы депутатов городских и айылных кенешей составила 1 024 891 избиратель или 30,89%.

На выборах в городские кенеши явка составила 25,89% (303 176 избирателей).

На выборах в айылные кенеши явка составила 31,81% (721 715 избирателей)

В Кыргызстане в воскресенье, 11 апреля, прошел референдум по внесению изменений в Конституцию и выборы в местные органы власти.

Предлагаемые поправки в Основной закон страны направлены прежде всего на расширение полномочий президента.

Около 3,6 млн граждан Кыргызстана, обладающих правом голоса, могли проголосовать в 2 крупных городах, 7 регионах и 26 городах центральноазиатской республики.

За ходом голосования следили до 200 международных наблюдателей из 10 стран, 16 дипмиссий и 10 международных организаций.