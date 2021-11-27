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В Кыргызстане перед предстоящими парламентскими выборами объявили день тишины

В Кыргызстане перед предстоящими парламентскими выборами объявили день тишины День тишины наступил в субботу в Кыргызстане перед назначенными на воскресенье парламентскими выборами.
Другие страны
27 ноября 2021 г. 07:59
В Кыргызстане перед предстоящими парламентскими выборами объявили день тишины

День тишины наступил в субботу в Кыргызстане перед назначенными на воскресенье парламентскими выборами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике.

"В соответствии с законодательством, день тишины начинает действовать ровно за сутки до начала выборов, то есть в субботу с 8 часов утра (06:00, бакинское время). Он продлится 24 часа, до момента открытия участков", - заявила представитель ЦИК.

В этот период запрещены любые виды рекламы кандидатов и партий, чтобы избиратели имели возможность определиться с выбором "в спокойной обстановке". Запрет не распространяется на размещенные ранее баннеры, листовки или плакаты. Правда, все они должны находиться вдали от избирательных участков.

28 ноября с 8 часов утра до 20 часов по местному времени (06:00-18:00) в Кыргызстане будут открыты 2,5 тыс избирательных участков. В том числе 59 из них за пределами республики. Всего в стране в списки избирателей внесены почти 3,7 млн человек.

За ходом голосования будут следить 736 международных наблюдателей, традиционно самыми многочисленными миссиями являются представители от структур СНГ и ОБСЕ.

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