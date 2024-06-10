В Кыргызстане отменили запрет на вывоз золотосодержащей руды и концентрата

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отменил указ, запрещающий вывоз из страны золотосодержащих концентрата и руды.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отменил указ, запрещающий вывоз из страны золотосодержащих концентрата и руды.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому постановляется: признать утратившими силу указ "О введении временного запрета на вывоз (экспорт) золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата" от 26 октября 2022 года", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, данное решение президента вступит в силу "со дня официального опубликования".