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В  Кыргызстане отменили запрет на вывоз золотосодержащей руды и концентрата

В  Кыргызстане отменили запрет на вывоз золотосодержащей руды и концентрата Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отменил указ, запрещающий вывоз из страны золотосодержащих концентрата и руды.
Другие страны
10 июня 2024 г. 19:00
В  Кыргызстане отменили запрет на вывоз золотосодержащей руды и концентрата

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отменил указ, запрещающий вывоз из страны золотосодержащих концентрата и руды.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому постановляется: признать утратившими силу указ "О введении временного запрета на вывоз (экспорт) золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата" от 26 октября 2022 года", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, данное решение президента вступит в силу "со дня официального опубликования".

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