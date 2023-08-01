В Кыргызстане отменили ограничение по денежным переводам

Национальный банк Кыргызстана объявил о снятии всех ограничений на переводы валюты.

Национальный банк Кыргызстана объявил о снятии всех ограничений на переводы валюты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в постановлении банка.

"Денежный перевод по международной системе на территории Кыргызстана предоставляется получателю в валюте, отправленной отправителем и отличной от национальной валюты страны - сома", - говорится в постановлении.

В банке также отметили, что отзыв или отмену денежного перевода по международной системе денежных переводов с территории Кыргызстана можно будет осуществить в той же валюте, в которой был отправлен перевод.

Ранее весной 2022 года власти страны ограничили коммерческим банкам выдачу денежных переводов клиентам в иностранной валюте. Получить их можно было лишь в той валюте, из страны которой были отправлены денежные средства.