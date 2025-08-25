О нас

В Кыргызстане остановили поиски пропавших на пике Победы иранских альпинистов
25 августа 2025 г. 08:39
Работы по поиску пропавших на пике Победы в Кыргызстане двух альпинистов из Ирана остановлены.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кыргызстанского МЧС.

"Все поисковые работы остановлены, пока неизвестно - возобновятся ли в этом году", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, в настоящее время в районе исчезновения иранских альпинистов плохие погодные условия.

Иранцы Марьям Пилехвари и Хасан Сейфоллах прибыли в Кыргызстан для восхождения на пик Победы в начале августа. Последний раз они выходили на связь 12 августа. На их поиски был направлен дрон, который во время облета территории не обнаружил альпинистов.

Версия на английском языке Search for missing Iranian climbers on Peak Pobeda halted in Kyrgyzstan
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanda itkin düşən iranlı alpinistlərin axtarışları dayandırılıb

