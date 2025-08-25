В Кыргызстане остановили поиски пропавших на пике Победы иранских альпинистов

Работы по поиску пропавших на пике Победы в Кыргызстане двух альпинистов из Ирана остановлены.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кыргызстанского МЧС.

"Все поисковые работы остановлены, пока неизвестно - возобновятся ли в этом году", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, в настоящее время в районе исчезновения иранских альпинистов плохие погодные условия.

Иранцы Марьям Пилехвари и Хасан Сейфоллах прибыли в Кыргызстан для восхождения на пик Победы в начале августа. Последний раз они выходили на связь 12 августа. На их поиски был направлен дрон, который во время облета территории не обнаружил альпинистов.