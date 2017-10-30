 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Кыргызстане официально объявлен победитель президентских выборов

    Кандидат от правящей Социал-демократической партии (СДПК), экс-премьер Сооронбай Жээнбеков победил на выборах президента страны

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Кандидат от правящей Социал-демократической партии (СДПК), экс-премьер Сооронбай Жээнбеков победил на выборах президента страны.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в итоговом протоколе ЦИК республики.

    Выборы президента Кыргызстана прошли в воскресенье 15 октября. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. По предварительным данным ЦИК Жээнбеков, победил в первом туре своего основного конкурента - представителя оппозиции Омурбека Бабанова.

    Согласно протоколу, Жэннбеков набрал 920,62 тыс. или 54,22% голосов пришедших к урнам избирателей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi