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В Кыргызстане обезвредили международную группировку киберспреступников

В Кыргызстане обезвредили международную группировку киберспреступников Международная группировка киберпреступников, в состав которой входили граждане Китая, выявлена и обезврежена на территории Кыргызстана.
Другие страны
13 июня 2024 г. 14:07
В Кыргызстане обезвредили международную группировку киберспреступников

Международная группировка киберпреступников, в состав которой входили граждане Китая, выявлена и обезврежена на территории Кыргызстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-центр кыргызского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"В городе Каракол Иссык-Кульской области органами ГКНБ выявлена и пресечена противоправная деятельность международной транснациональной преступной группировки, занимавшейся на территории Кыргызской Республики киберпреступлениями и легализацией доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.

По сведениям спецслужб страны, в преступную группу входили 13 граждан Китая, которые проводили "сомнительные международные финансовые операции посредством специально разработанных программ, неправомерного доступа к электронной информации и последующему извлечению доходов путем тщательного сокрытия следов киберпреступлений".

В ГКНБ утверждают, что подозреваемые занимались мошенничеством в отношении граждан КНР, которые проживают в Китае, Гонконге и Малайзии.

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