В Кыргызстане объявлен траур в связи с погибшими во время схода оползня

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Кыргызстане 30 апреля объявлено днем траура в связи с погибшими под оползнем в Ошской области.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, глава государства Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ.

"Трагедия унесла жизни наших граждан, для всего народа Кыргызстана это тяжелая утрата. Государственными органами проводятся спасательные работы по поиску пострадавших и тел погибших, принимаются меры по оказанию поддержки их родным и близким", - говорится в тексте указа.

По предварительным данным, при сходе оползня погибли 24 человека.