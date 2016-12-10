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    В Кыргызстане объявлен день тишины перед референдумом

    На референдуме граждане Кыргызстана смогут проголосовать в пользу или против внесения более чем 20 поправок в Конституцию

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Кыргызстане объявлен день тишины перед референдумом 11 декабря по изменению конституции и выборами депутатов местных кенешей (советов).

    Как сообщает Report, в этот день в стране запрещена любая агитация.

    На референдуме граждане Кыргызстана смогут проголосовать в пользу или против внесения более чем 20 поправок в Конституцию.

    Поправки, в частности, предполагают усиление власти премьер-министра по отношению к парламенту.

    Отметим, что завтра в посольстве Кыргызстана в Азербайджане также будет открыт избирательный участок. Проживающие постоянно или временно на территории Азербайджана граждане Казахстана смогут принять участие в референдуме.

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