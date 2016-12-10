Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Кыргызстане объявлен день тишины перед референдумом 11 декабря по изменению конституции и выборами депутатов местных кенешей (советов).

Как сообщает Report, в этот день в стране запрещена любая агитация.

На референдуме граждане Кыргызстана смогут проголосовать в пользу или против внесения более чем 20 поправок в Конституцию.

Поправки, в частности, предполагают усиление власти премьер-министра по отношению к парламенту.

Отметим, что завтра в посольстве Кыргызстана в Азербайджане также будет открыт избирательный участок. Проживающие постоянно или временно на территории Азербайджана граждане Казахстана смогут принять участие в референдуме.