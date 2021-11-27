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В Кыргызстане настал день тишины перед парламентскими выборами

В Кыргызстане настал день тишины перед парламентскими выборами В Кыргызстане в преддверии выборов депутатов в Жогорку Кенеш (парламент, Верховный совет) настал день тишины.
Другие страны
27 ноября 2021 г. 21:14
В Кыргызстане настал день тишины перед парламентскими выборами

В Кыргызстане в преддверии выборов депутатов в Жогорку Кенеш (парламент, Верховный совет) настал день тишины.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", предвыборная агитация кандидатов завершилась.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся в воскресенье 28 ноября.

Согласно Конституции КР, принятой на референдуме 11 апреля 2021 года, новый состав Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов и избирается сроком на 5 лет по смешанной избирательной системе.

Так, 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Всего открыто 2 494 избирательных участка, из них 59 за рубежом и 2 435 на территории страны.

В окончательный список избирателей по Единому избирательному округу включены 3 703 420 избирателей.

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