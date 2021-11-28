В Кыргызстане начались парламентские выборы

Выборы депутатов национального парламента начались в Кыргызстане.

Выборы депутатов национального парламента начались в Кыргызстане.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике.

"Голосование на территории республики началось в 8 часов утра (06:00 - бакинское время) и продолжится до 20:00 (18:00 - бакинское время)", - заявил представитель Центризбиркома. По его данным, в течение дня на территории страны и за ее пределами будут открыты почти 2,5 тыс. избирательных участков.

За ходом голосования в Кыргызстане, в которой в списки избирателей внесены почти 3,7 млн человек, будут следить 736 международных наблюдателей. Самыми многочисленными по составу миссиями являются представители структур СНГ и ОБСЕ.

Выборы проходят по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе сейчас претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В общей сложности в списки кандидатов в депутаты включены около 1,3 тыс. человек.

Выборы будут признаны состоявшимися независимо от количества принявших в них участие избирателей.