В Кыргызстане количество отравившихся на свадьбе превысило 230 человек

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Число пострадавших из-за массового отравления некачественной едой во время свадьбы в одном из престижных ресторанов столицы Кыргызстана Бишкеке превысило 230 человек.
Как передает Report, об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Жылдыз Айгерчинова.
"У нас увеличилось количество госпитализированных по регионам. Оно составило 34 человека", - сказала Ж.Айгерчинова.
Согласно данным медиков, такое большое число пострадавших объясняется тем, что многие гости по традиции взяли с собой остатки пищи и дома угостили ими членов семьи. На данный момент состояние госпитализированных нормализуется, планируется, что в ближайшее время часть из них будут выписаны из больниц.
Напомним, что на минувшей неделе в Бишкеке после посещения свадебного торжества за медицинской помощью обратились более 150 человек. Всего, по данным медиков, на мероприятие были приглашены 190 гостей, многие прибыли из разных регионов страны.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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