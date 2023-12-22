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В Кыргызстане кандидатов на госслужбу планируют проверять на детекторе лжи

В Кыргызстане кандидатов на госслужбу планируют проверять на детекторе лжи В Кыргызстане при приеме на государственную и муниципальную службу кандидатов планируют проверять на полиграфе.
Другие страны
22 декабря 2023 г. 19:21
В Кыргызстане кандидатов на госслужбу планируют проверять на детекторе лжи

В Кыргызстане при приеме на государственную и муниципальную службу кандидатов планируют проверять на полиграфе.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил директор Госагентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кыргызстана Кудайберген Базарбаев.

"Основная цель прохождения полиграфа при зачислении в резерв и назначении на руководящие должности в муниципальных и государственных органах является выявление коррупционных предпосылок кандидата. Полиграф будет использоваться в борьбе с коррупцией среди государственных и муниципальных служащих, и поможет привлекать к управлению патриотов", - рассказал он.

По его словам, уже начата работа по разработке соответствующих нормативно-правовых актов.

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