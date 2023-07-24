В Кыргызстане из-за недостатка электричества введут режим ЧС в энергетической отрасли

Режим ЧС в энергетической отрасли будет введен в Кыргызстане на три года из-за недостатка электричества.

Режим ЧС в энергетической отрасли будет введен в Кыргызстане на три года из-за недостатка электричества.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе президента Садыра Жапарова.

"В целях принятия экстренных мер по выводу Кыргызской Республики из энергетического кризиса постановляется объявить с 1 августа 2023 года режим чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызской Республики со сроком действия до 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что кризис связан с низким уровнем притока воды в бассейне реки Нарын и нехваткой генерирующих мощностей в условиях стремительно опережающего роста энергопотребления. В течение недели правительство должно предоставить министерству энергетики право определять и выделять земельные участки для объектов возобновляемой энергетики. "С 1 сентября 2023 года в установленном порядке инициировать прекращение прав пользования земельными участками, предназначенных под строительство объектов в сфере энергетики, которые используются не по целевому назначению или по которым не начаты работы по разработке технико-экономического обоснования, проектированию и строительству энергетических объектов", - указано в сообщении.

В апреле глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров сообщал, что в 2022 году на развитие энергетической отрасли страны выделено около $176 млн. Из-за недостатка генерирующих мощностей Киргизия ежегодно вынуждена закупать электричество в соседних республиках.