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В Кыргызстане готовят переход на мажоритарную систему выборов в парламент

В Кыргызстане готовят переход на мажоритарную систему выборов в парламент В администрации президента Кыргызстана поддержали законопроект об изменении системы выборов в парламент страны.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 14:53
В Кыргызстане готовят переход на мажоритарную систему выборов в парламент

В администрации президента Кыргызстана поддержали законопроект об изменении системы выборов в парламент страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интефакс".

"Новая система обеспечит региональную представленность, так как от каждого округа будут избраны три депутата. Новый механизм гарантирует, что среди 90 депутатов будет как минимум 30 женщин", - отметил глава пресс-службы кыргызского президента Дайырбек Орунбеков.

Группа депутатов парламента Кыргызстана во главе со спикером Нурланбеком Тургунбек уулу вынесла на общественное обсуждение законопроект "О внесении изменений в конституционный закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша КР". Инициаторы предлагают избирать депутатов по мажоритарной системе (сейчас 54 парламентария избираются по партийным спискам, а 36 - по одномандатным округам).

Для проведения выборов предлагается поделить республику на 30 многомандатных округов, в каждом из которых изберут по три депутата (двое мужчин и одна женщина). При этом политические партии могут выдвигать только по одному кандидату в депутаты по каждому многомандатному округу путем тайного голосования на съезде. Также граждане могут самовыдвигаться.

Инициаторы считают, что новый механизм нужен для противодействия коррупции, исключения недостатков избирательной системы и повышения уровня доверия граждан к депутатам.

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