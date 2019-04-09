​В Кыргызстане депутат предложил распустить парламент

Кыргызстанский депутат, лидер фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов выступил за роспуск Жогорку Кенеша (парламента) страны, сообщает Report со ссылкой на Вести.kg.

По его словам, он сам готов поддержать инициативу роспуска парламента.

"Если бы в парламенте подняли инициативу о самороспуске, я бы поддержал. В случае если я внесу такое предложение, то никто не поддержит и посчитают это популистским заявлением. Однако сегодня есть три основания для прекращения деятельности Жогорку Кенеша: бесхребетность, беспозиционность и массовые порицания", - заявил А.Шыкмаматов.

В свою очередь депутат Жогорку Кенеша от фракции Социал-демократической партии Эльвира Сурабалдиева указала на популизм подобных заявлений.

"У наших определенных политиков есть замечательное качество - умение работать на публику. То есть прекрасно зная, что инициативу не поддержат, желая показаться лучшим в глазах избирателей, наши коллеги иногда дают такие интересные интервью. При этом в парламенте, когда обсуждаются подобные инициативы, они первыми выступают против", - подчеркнула депутат.

Она согласилась с утверждением, что кыргызстанцы на сегодняшний день действительно недовольны работой Жогорку Кенеша. Вместе с тем она добавила, что выборы - это дорогое удовольствие, которое оплачивают сами же избиратели.

Отметим, что следующие парламентские выборы в Кыргызстане пройдут в 2020 году.