В Кыргызстане арестован бывший руководитель Государственной таможенной службы

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана задержали бывшего руководителя Государственной таможенной службы республики Кубанычбека Кулматова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник официальный представитель Государственного комитета национальной безопасности Рахат Сулайманов.

По его словам, Кулматов задержан по решению суда, который "изменил меру пресечения в виде подписки о невыезде на арест".

Ранее в отношении Кулматова, который также работал мэром кыргызской столицы, в республике было возбуждено уголовное дело по факту коррупции при строительстве в Бишкеке школы на средства китайской компании TBEA.

По версии следствия, выделенные китайской стороной средства были использованы не по назначению.