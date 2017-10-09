В Кыргызстане арестовали водителя столкнувшегося с машиной вице-премьера страны грузовика

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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Суд Кыргызстана принял решение об аресте на два месяца водителя "КамАЗа", совершившего столкновение с машиной вице-премьера Кыргызстана Темира Джумакадырова, в результате которого последний погиб, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Водитель, 1992 года рождения, житель Панфиловского района Чуйской области, будет содержаться в следственном изоляторе Бишкека.

В МВД Кыргызстана отметили, что по факту ДТП, произошедшего 7 октября 2017 года в селе Садовое Московского района Чуйской области, в котором погиб вице-премьер Джумакадыров, его помощник и водитель, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких лиц".

Вице-премьер Кыргызстана Темир Джумакадыров скончался в результате автомобильной аварии недалеко от столицы республики – Бишкека утром 7 октября.