В Кыргызстане 24 человека стали жертвами мощного оползня

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Ошской области на юге Кыргызстана мощный оползень сошел на жилые дома, по предварительным данным, погибли 24 человека.

Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, трагедия произошла в Узгенском районе в селе Аюу.

По данным МЧС Кыргызстана, оползень объемом около 1 миллиона кубометров обрушился на село примерно в 4:20 утра по местному времени.

Грязевая масса накрыла до десяти жилых домов, сейчас на месте стихийного бедствия работают спасатели.