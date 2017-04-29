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    В Кыргызстане 24 человека стали жертвами мощного оползня

    Грязевая масса накрыла до десяти жилых домов, сейчас на месте стихийного бедствия работают спасатели

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Ошской области на юге Кыргызстана мощный оползень сошел на жилые дома, по предварительным данным, погибли 24 человека.

    Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, трагедия произошла в Узгенском районе в селе Аюу.

    По данным МЧС Кыргызстана, оползень объемом около 1 миллиона кубометров обрушился на село примерно в 4:20 утра по местному времени.

    Грязевая масса накрыла до десяти жилых домов, сейчас на месте стихийного бедствия работают спасатели.

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