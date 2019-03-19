Президент Грузии: В Квемо-Картли должны открыться грузиноязычные детские сады

"В регионе Квемо-Картли должны открыться грузиноязычные детские сады".

Как сообщает местное бюро Report, об этом в интервью журналистам заявила находящаяся с визитом в регионе президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее словам, грузинский язык является для региона Квемо-Картли основным приоритетом: "В регионе открывается множество детсадов и они должны быть грузиноязычными. Так, изучение грузинского языка для жителей региона Квемо-Картли является обязательным с дошкольного возраста".

С.Зурабишвили отметила, что путь к успеху и интеграции проходит через изучение языка: "Потенциал Квемо-Картли заключается в том, что здесь проживают граждане как азербайджанского, так и армянского происхождения. Это - большой успех для Грузии".