В России детский сад закрыт из-за радиации

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Кузбассе на 60 дней закрыт детский сад из-за радиации.

Как сообщает REPORT со ссылкой на российские СМИ, сотрудники Росприроднадзора обнаружили на территории муниципального детсада в Кемерово недопустимое количество радона в воздухе.

"После очередного ремонта в муниципальном детском саду, который работает уже более 50 лет, сотрудники Росприроднадзора по Кемеровской области приехали с плановой проверкой. Исследования показали, что воздух в нескольких комнатах содержит превышенное содержание радона", — говорится в сообщении.

После этого сотрудники Росприроднадзора обратились в суд.