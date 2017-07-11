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    В России детский сад закрыт из-за радиации

    В воздухе обнаружено большое количество радона

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Кузбассе на 60 дней закрыт детский сад из-за радиации.

    Как сообщает REPORT со ссылкой на российские СМИ, сотрудники Росприроднадзора обнаружили на территории муниципального детсада в Кемерово недопустимое количество радона в воздухе.

    "После очередного ремонта в муниципальном детском саду, который работает уже более 50 лет, сотрудники Росприроднадзора по Кемеровской области приехали с плановой проверкой. Исследования показали, что воздух в нескольких комнатах содержит превышенное содержание радона", — говорится в сообщении.

    После этого сотрудники Росприроднадзора обратились в суд.

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