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В Кувейте зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

В Кувейте зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

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Минздрав Кувейта объявил о первой смерти в стране от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом пишет информагентство KUNA.

Сообщается, что умер 46-летний гражданин Индии.

В стране коронавирусом заразились 479 человек.

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