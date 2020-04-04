В Кувейте зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

В Кувейте зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

4 апреля, 2020 15:41 6

https://report.az/storage/news/baea788900684220c0eb12a43bb2afc5/3bbf4694-20a6-4f64-81fd-a5cc8ac49132_292.jpg Минздрав Кувейта объявил о первой смерти в стране от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом пишет информагентство KUNA. Сообщается, что умер 46-летний гражданин Индии. В стране коронавирусом заразились 479 человек.

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