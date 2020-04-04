В Кувейте зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Минздрав Кувейта объявил о первой смерти в стране от коронавируса.
Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом пишет информагентство KUNA.
Сообщается, что умер 46-летний гражданин Индии.
В стране коронавирусом заразились 479 человек.
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Минздрав Кувейта объявил о первой смерти в стране от коронавируса.
Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом пишет информагентство KUNA.
Сообщается, что умер 46-летний гражданин Индии.
В стране коронавирусом заразились 479 человек.
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