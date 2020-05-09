​В Кувейте из-за COVID-19 полностью запретили передвижение по стране

Власти Кувейта распорядились с 10 мая ввести полный запрет на передвижение во всех районах страны до 30 мая с целью предотвратить распространение коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил центр правительственной связи.

"Правительство решило с 4 часов дня воскресенья, 10 мая, ввести полный запрет на передвижение во всех районах страны, исходя из рекомендации министерства здравоохранения", - отмечается в сообщении.

Несмотря на то, что Кувейт первым из стран Персидского залива ввел всеобщие выходные и запрет на передвижение в связи с коронавирусом, в последние дни в эмирате наблюдается резкий скачок роста заболеваемости. По данным минздрава Кувейта на пятницу, за последние сутки вирус выявлен у 641 человека, общее число случаев заболевания с начала пандемии возросло до 7 208. При этом от осложнений, связанных с коронавирусом, до этого момента скончались 47 человек.

Напомним, что в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса правительство Кувейта 20 апреля приняло решение продлить всеобщие выходные в стране до 28 мая, а комендантский час увеличить на два часа - с 17:00 до 6:00.