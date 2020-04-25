В Кувейте зафиксировано рекордное число заразившихся COVID-19

Рекордно высокое число случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксировано в Кувейте, общее число инфицированных возросло до 2 892 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

"Зарегистрировано 278 новых случаев заражения вирусом COVID-19, общее число инфицированных возросло тем самым до 2892 человек", - сообщило информационное агентство KUNA.

За минувшие сутки скончались четверо зараженных COVID-19, всего зарегистрировано 19 случаев смертельного исхода.

За последние 24 часа выздоровели 43 человека, с момента начала эпидемии - 656.