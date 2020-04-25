Наверх

В Кувейте зафиксировано рекордное число заразившихся COVID-19

​В Кувейте еще 278 человек заразились коронавирусом

Рекордно высокое число случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксировано в Кувейте, общее число инфицированных возросло до 2 892 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

"Зарегистрировано 278 новых случаев заражения вирусом COVID-19, общее число инфицированных возросло тем самым до 2892 человек", - сообщило информационное агентство KUNA.

За минувшие сутки скончались четверо зараженных COVID-19, всего зарегистрировано 19 случаев смертельного исхода. 

За последние 24 часа выздоровели 43 человека, с момента начала эпидемии - 656.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!