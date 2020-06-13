​В Кувейте число случаев COVID-19 превысило 35 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Кувейте превысило 35 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным министерства, за последние сутки в Кувейте выявили 514 новых зараженных, всего число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 35 466, выздоровели 25 882 человека, скончались 289.

Кувейт одной из первых арабских стран ввел самые строгие ограничения в связи с коронавирусом. На фоне большого числа выздоровевших власти объявили в конце мая о постепенном возвращении к обычной жизни, которое пройдет в пять этапов, каждый из которых продлится три недели. Процесс снятия ограничений начался с 31 мая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.