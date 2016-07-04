​В Кувейте задержаны шесть человек по подозрению в связях с ИГ

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Полиция Кувейта задержала шестерых человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Как передает Report, об этом сообщило МВД страны.

Ранее сообщалось, что МВД Кувейта удалось предотвратить серию террористических атак в стране и задержать троих предполагаемых организаторов терактов в результате превентивных контртеррористических спецопераций. Задержанный в ходе первого рейда полиции рассказал, что принес присягу ИГ и сообщил правоохранителям подробности планируемых атак.

Как передает местное агентство KUNA, в ходе второго рейда полиции за границей были задержаны еще трое подозреваемых — мужчина с матерью и сыном. Выходец из Кувейта и его мать признались полиции, что собирались оказывать группировке различную поддержку в организации и проведении террористических атак.