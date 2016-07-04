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    ​В Кувейте задержаны шесть человек по подозрению в связях с ИГ

    МВД удалось предотвратить серию террористических атак в стране

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Полиция Кувейта задержала шестерых человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Как передает Report, об этом сообщило МВД страны.

    Ранее сообщалось, что МВД Кувейта удалось предотвратить серию террористических атак в стране и задержать троих предполагаемых организаторов терактов в результате превентивных контртеррористических спецопераций. Задержанный в ходе первого рейда полиции рассказал, что принес присягу ИГ и сообщил правоохранителям подробности планируемых атак.

    Как передает местное агентство KUNA, в ходе второго рейда полиции за границей были задержаны еще трое подозреваемых — мужчина с матерью и сыном. Выходец из Кувейта и его мать признались полиции, что собирались оказывать группировке различную поддержку в организации и проведении террористических атак. 

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