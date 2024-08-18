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В Кувейте ввели веерные отключения электроэнергии из-за перебоев с поставками топлива

В Кувейте ввели веерные отключения электроэнергии из-за перебоев с поставками топлива Министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии Кувейта ввело в воскресенье веерные отключения электричества в некоторых столичных районах.
Другие страны
18 августа 2024 г. 21:23
В Кувейте ввели веерные отключения электроэнергии из-за перебоев с поставками топлива

Министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии Кувейта ввело в воскресенье веерные отключения электричества в некоторых столичных районах.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства, причиной отключений стали перебои с поставками топлива для нескольких электростанций. Из-за недостаточной генерации электроэнергии министерство также приостановило работу опреснительных станций.

Кувейт занимает шестое место в мире по доказанным запасам нефти. Согласно данным ОПЕК, по состоянию на 2023 год запасы нефти Кувейта оценивались примерно в 101,5 млрд баррелей, или около 6% от мировых. Добыча нефти в Кувейте по итогам 2023 года составила около 2,8 млн баррелей нефти в сутки. Страна также обладает значительными запасами природного газа.

Вместе с тем устаревшая энергетическая инфраструктура Кувейта считается наиболее проблемной в регионе Персидского залива, где другие аравийские монархии не прибегают к веерным отключениям. На фоне экстремальной жары, характерной для региона в летний период, кувейтская инфраструктура не может обеспечить достаточный объем генерации.

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