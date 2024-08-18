В Кувейте ввели веерные отключения электроэнергии из-за перебоев с поставками топлива

Министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии Кувейта ввело в воскресенье веерные отключения электричества в некоторых столичных районах.
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Кувейт занимает шестое место в мире по доказанным запасам нефти. Согласно данным ОПЕК, по состоянию на 2023 год запасы нефти Кувейта оценивались примерно в 101,5 млрд баррелей, или около 6% от мировых. Добыча нефти в Кувейте по итогам 2023 года составила около 2,8 млн баррелей нефти в сутки. Страна также обладает значительными запасами природного газа.
Вместе с тем устаревшая энергетическая инфраструктура Кувейта считается наиболее проблемной в регионе Персидского залива, где другие аравийские монархии не прибегают к веерным отключениям. На фоне экстремальной жары, характерной для региона в летний период, кувейтская инфраструктура не может обеспечить достаточный объем генерации.