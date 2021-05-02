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В Кувейте уволили 90 % работников турфирм

В Кувейте уволили 90 % работников турфирм Убытки туротрасли Кувейта от пандемии превысили 100 млн кувейтских динаров (330 млн долларов США)
Другие страны
2 мая 2021 г. 20:39
В Кувейте уволили 90 % работников турфирм

Убытки туротрасли Кувейта от пандемии превысили 100 млн кувейтских динаров (330 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на газету Arab Times, об этом объявил член совета директоров Федерации туристических компаний (Federation of Tourism and Travel Offices) Кувейта Абдул Рахман аль-Харафи.

"Кризис в туротрасли обострился, и ситуация продолжает усугубляться", - отметил он.

Федерация подсчитала, что пандемия привела в Кувейте к закрытию 200 турфирм и сокращению 90 % персонала, работающего в отрасли. В большинстве компаний осталось по одному нанятому сотруднику - бухгалтеру.

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