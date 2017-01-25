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    В Кувейте казнили члена королевской семьи

    В числе казненных - граждане Кувейта, Бангладеш, Филиппин, Эфиопии и Египта

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Кувейте приведены в исполнение семь смертных приговоров, в том числе повешен член королевской семьи - принц Файсал Абдулла аль-Джабер аль-Сабах, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Принц был признан виновным в убийстве и незаконном владении огнестрельным оружием.

    В числе казненных были другие граждане Кувейта, Бангладеш, Филиппин, Эфиопии и Египта. Так, гражданку Кувейта приговорили к смерти за убийство на свадьбе более 40 женщин и детей после того, как ее муж решил взять вторую жену. Кроме того, среди приговоренных к казни была филиппинская домработница, которую, несмотря на отрицание вины, осудили за убийство дочери своего работодателя.

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