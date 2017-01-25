В Кувейте казнили члена королевской семьи

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Кувейте приведены в исполнение семь смертных приговоров, в том числе повешен член королевской семьи - принц Файсал Абдулла аль-Джабер аль-Сабах, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Принц был признан виновным в убийстве и незаконном владении огнестрельным оружием.

В числе казненных были другие граждане Кувейта, Бангладеш, Филиппин, Эфиопии и Египта. Так, гражданку Кувейта приговорили к смерти за убийство на свадьбе более 40 женщин и детей после того, как ее муж решил взять вторую жену. Кроме того, среди приговоренных к казни была филиппинская домработница, которую, несмотря на отрицание вины, осудили за убийство дочери своего работодателя.