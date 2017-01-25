В Кувейте открылся оперативный центр NATO

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Кувейте состоялась церемония открытия оперативного центра NATO в ближневосточном регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, в ней принял участие генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"За последний год на расположенных в Иордании учебных базах сотни иракских военнослужащих и полицейских прошли подготовку для борьбы с "Исламским государством"", - сказал он, добавив, что подготовка будет перенесена и на территорию Ирака.

Центр был создан в тесном сотрудничестве с Советом взаимодействия государств Персидского залива. Его цель – укрепить оборонное сотрудничество с Кувейтом, Бахрейном, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Саудовская Аравия и Оман, также входящие в Совет, пока еще не приняли окончательного решения о присоединении.