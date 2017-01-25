 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Кувейте открылся оперативный центр NATO

    Его цель – укрепить оборонное сотрудничество с Кувейтом, Бахрейном, Катаром и ОАЭ

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Кувейте состоялась церемония открытия оперативного центра NATO в ближневосточном регионе.

    Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, в ней принял участие генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    "За последний год на расположенных в Иордании учебных базах сотни иракских военнослужащих и полицейских прошли подготовку для борьбы с "Исламским государством"", - сказал он, добавив, что подготовка будет перенесена и на территорию Ирака.

    Центр был создан в тесном сотрудничестве с Советом взаимодействия государств Персидского залива. Его цель – укрепить оборонное сотрудничество с Кувейтом, Бахрейном, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

    Саудовская Аравия и Оман, также входящие в Совет, пока еще не приняли окончательного решения о присоединении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi