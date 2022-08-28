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В Кувейте определилась дата выборов в парламент

В Кувейте определилась дата выборов в парламент Выборы в Национальное собрание (парламент) Кувейта запланированы на 29 сентября текущего года.
Другие страны
28 августа 2022 г. 23:11
В Кувейте определилась дата выборов в парламент

Выборы в Национальное собрание (парламент) Кувейта запланированы на 29 сентября текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в соответствующем указе правительства, текст которого распространило местное информационное агентство Kuna.

"Кабинет министров Кувейта призывает избирателей проголосовать за кандидатов в Национальное собрание 29 сентября 2022 года", - говорится в документе.

22 июня наследный принц Кувейта Машааль аль-Ахмед Ас-Сабах объявил о роспуске парламента страны по причине неудовлетворенности подданных работой законодательного органа. По словам принца, на политической арене Кувейта постоянно происходили разногласия и попытки "удовлетворить личные интересы за счет нации", что негативно сказывалось как на перспективах развития страны, так и на отношениях между исполнительной и законодательной властями.

Национальное собрание Кувейта представляет собой однопалатный парламент, который состоит из 50 депутатов, избираемых на четыре года в ходе всеобщего прямого голосования. Последние выборы прошли 5 декабря 2020 года.

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Версия на английском языке Kuwait to hold parliamentary election in late September
Версия на азербайджанском языке Küveytdə parlament seçkilərinin tarixi müəyyənləşib

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