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В Кувейте обновился состав правительства

В Кувейте обновился состав правительства Новое правительство сформировано в Кувейте после состоявшихся 6 июня внеочередных выборов в Национальное собрание (однопалатный парламент).
Другие страны
19 июня 2023 г. 03:49
В Кувейте обновился состав правительства

Новое правительство сформировано в Кувейте после состоявшихся 6 июня внеочередных выборов в Национальное собрание (однопалатный парламент).

Как передает Report, об этом сообщила газета Al Qabas со ссылкой на соответствующий указ.

В правительство Кувейта, которое возглавляет Ахмед Наваф аль-Ахмед ас-Сабах, вошли 15 министров. Первый заместитель премьер-министра, министр внутренних дел Таляль Халед аль-Ахмед ас-Сабах и глава МИД, бывший посол Кувейта в США Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах сохранили свои посты, как и несколько других министров. Заместителем премьера и министром обороны назначен Ахмед Фахад аль-Ахмед ас-Сабах, зампредом правительства, министром нефти и государственным министром по экономическим делам и инвестициям - Саад Хамад аль-Баррак.

В марте 2023 года Конституционный суд Кувейта признал недействительными результаты голосования, состоявшегося в сентябре 2022 года, и потребовал восстановить состав парламента, избранного в декабре 2020 года. В начале мая наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах распустил парламент 2020 года и назначил новые выборы. По итогам досрочного голосования, которое состоялось 6 июня, в Национальное собрание Кувейта прошли 12 новых депутатов из 50. 13 июня кронпринц вновь назначил шейха Ахмеда Навафа аль-Ахмеда ас-Сабаха на должность главы правительства и поручил ему сформировать новый кабинет министров.

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