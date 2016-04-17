​В Кувейте из-за забастовки резко сократилось нефтепроизводство

Баку. 17 Апреля. REPORT.AZ/ Нефтекомпании Кувейта пришлось резко сократить производство топлива в связи с забастовкой работников нефтяной сферы, предприятия работают по особой схеме, передает Report.

Союз работников нефтяной и нефтехимической отрасли Кувейта объявил о начале 17 апреля бессрочной всеобщей забастовки.

Разногласия с властями возникли по поводу исключения нефтяной отрасли из нового проекта по оплате труда госработников. По информации союза, к забастовке присоединились тысячи человек.

"Ситуация стабильная на трех заводах компании. Сейчас предприятия выдают 520 тысяч баррелей (в день) по сравнению с 930 тысяч баррелей до забастовки", — заявил агентству KUNA глава Национальной нефтяной компании (KNPC) Мохаммед Гази аль-Мутайри.

Ранее представитель компании Вафаа аз-Зоаби заявила, что возможные убытки отрасли могут составить до 40 миллионов долларов в день.